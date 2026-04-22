Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Kamis, 23 April 2026 | 05.01 WIB

Resep Sawi Gulung Isi Ayam: Menu Sehat Tinggi Protein yang Mengenyangkan

Potret sawi gulung isi ayam tinggi protein yang sehat tanpa gorengan. (Sumber: instagram.com/@hi.namyraaa)


JawaPos.com - Buat kamu yang lagi cari menu sehat tapi tetap enak dan mengenyangkan, sawi gulung isi ayam bisa jadi pilihan yang wajib dicoba. Hidangan ini menawarkan kombinasi protein tinggi dari ayam dengan serat dari sayuran, tanpa perlu digoreng sehingga lebih ringan untuk dikonsumsi sehari-hari.


Sawi putih digunakan sebagai pembungkus alami yang menggantikan kulit olahan. Selain lebih sehat, cara ini juga memberikan tekstur lembut yang menyatu sempurna dengan isian ayam di dalamnya. Hasilnya adalah menu yang simpel namun tetap lezat.

Dilansir dari akun Instagram @hi.namyraaa, resep ini cocok untuk kamu yang ingin makan lebih sehat tanpa mengurangi kenikmatan rasa. Menu ini bahkan tetap terasa mengenyangkan meskipun disantap tanpa nasi.

 
Perpaduan ayam, jamur kuping, dan wortel menciptakan tekstur yang menarik dalam setiap gigitan. Jamur memberikan sensasi kenyal, sementara wortel menambahkan sedikit rasa manis alami yang seimbang dengan gurihnya ayam.

Selain itu, proses memasaknya yang dikukus membuat nutrisi tetap terjaga dan tidak membutuhkan banyak minyak. Cocok untuk kamu yang sedang menjaga pola makan atau ingin mengurangi konsumsi makanan berminyak.

Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan:
Paha ayam
Putih telur
Jamur kuping
Wortel parut
Daun bawang
Sawi putih
Kaldu jamur
Garam

Bumbu pedas:
Bawang merah
Bawang putih
Cabai merah
Cabai rawit
Saus sambal
Kaldu jamur

Cara membuat:
1. Haluskan atau cincang ayam, lalu campurkan dengan putih telur.
2. Tambahkan jamur kuping, wortel parut, daun bawang, kaldu jamur, dan garam. Aduk hingga rata.
3. Rebus sebentar daun sawi putih hingga layu agar mudah digulung.
4. Ambil satu lembar sawi, isi dengan adonan ayam, lalu gulung rapi.
5. Susun dalam wadah tahan panas.
6. Kukus hingga matang sempurna.
7. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai untuk bumbu.
8. Tumis hingga harum, lalu tambahkan saus sambal dan kaldu jamur.
9. Sajikan sawi gulung dengan siraman bumbu pedas.

Sawi gulung isi ayam ini memiliki rasa gurih yang ringan dengan sentuhan pedas yang menggugah selera. Teksturnya lembut dan juicy, membuatnya cocok dinikmati kapan saja sebagai menu utama maupun camilan sehat.

Menu ini juga fleksibel untuk berbagai kebutuhan, mulai dari makan siang praktis hingga menu diet. Dengan bahan sederhana dan cara memasak yang mudah, siapa pun bisa membuatnya di rumah.

Sebagai penutup, sawi gulung isi ayam adalah pilihan tepat untuk kamu yang ingin hidup lebih sehat tanpa harus meninggalkan makanan enak. Yuk, coba resep ini dan rasakan sendiri kelezatannya!

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore