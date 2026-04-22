Bosan Menu yang Itu-itu Saja, Cobain Resep Ikan Tuna Woku Asli Manado yang Rasanya Gurih dan Pedasnya Mantab

Ikan tuna woku (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Masakan khas Manado dikenal dengan rasa pedas dan aroma rempah yang kuat sehingga mampu menggugah selera.

Beragam hidangan Manado bisa dibuat di rumah dengan mudah, salah satunya ikan tuna woku.

Menu tradisional ini terkenal dengan kuah kuning yang segar serta perpaduan bumbu khas yang kaya rasa. Cocok bagi pecinta makanan gurih, pedas, dan beraroma tajam.

Hidangan ini semakin nikmat jika disajikan bersama nasi hangat dan lalapan segar, baik untuk makan siang maupun malam.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, Anda dapat mengikuti resep ikan tuna woku khas Manado yang gurih dan pedas, seperti dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan pada Rabu (22/4).

Bahan-bahan untuk membuat ikan tuna woku:

Bahan marinasi tuna:

· 500 gram ikan tuna filet

· 1 sdt garam

· ¼ sdt merica

Bahan bumbu rajang:

· 10 siung bawang merah

· 5 siung bawang putih