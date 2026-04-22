Leni Setya Wati
Kamis, 23 April 2026 | 04.54 WIB

Wisata Kuliner Samarinda: 9 Rekomendasi Tempat Makan Legendaris Paling Populer yang Wajib Dicoba

Ilustrasi kuliner Samarinda (Instagram @linafauziyati)

JawaPos.com - Samarinda tidak hanya dikenal sebagai ibu kota Kalimantan Timur, tetapi juga sebagai surga kuliner dengan cita rasa khas yang menggugah selera.

Beragam hidangan tradisional hingga olahan seafood segar bisa dengan mudah ditemukan di kota ini.

Jika kamu sedang berkunjung, berikut daftar wisata kuliner Samarinda legendaris yang wajib masuk bucket list dilansir dari YouTube 10 Best Id.

1. Raja Kepala Ikan, Surganya Olahan Ikan Lezat

Bagi pecinta seafood, Raja Kepala Ikan menjadi destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Restoran ini menyajikan berbagai menu olahan ikan dengan cita rasa khas, seperti kepala ikan palumara, asam pedas, hingga ikan baronang bakar.

Berlokasi di Jalan Awang Long, tempat ini buka setiap hari dari pagi hingga malam dan selalu ramai pengunjung.

2. Nasi Kuning Acil Kintul, Kuliner Malam Favorit

Ingin menikmati kuliner malam khas Samarinda? Nasi Kuning Acil Kintul adalah jawabannya. Kedai sederhana ini terkenal dengan nasi kuning berbumbu habang khas Banjar, lengkap dengan lauk ikan haruan.

Selain rasanya yang autentik, harganya juga ramah di kantong. Uniknya, tempat ini buka mulai larut malam hingga dini hari.

3. Soto Banjar Jalan Veteran, Legendaris dan Mengenyangkan

Soto Banjar di Jalan Veteran sudah lama menjadi favorit warga lokal. Kuahnya gurih dan segar, dengan isian lengkap seperti ayam kampung, telur, soun, dan perkedel.

Pengunjung bisa memilih menikmatinya dengan nasi atau lontong, menjadikannya menu sarapan hingga makan malam yang sempurna.

4. Warung Ikan Bakar Haji Ijay, Selalu Ramai Pengunjung

