Lupakan Diet, Ini 13 Rekomendasi Kuliner Steak Paling Mantap di Bandung dengan Rasa Daging yang Sedap

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan restoran steak paling beragam di Indonesia, dari yang legendaris hingga yang kekinian.

Setiap restoran steak di kota ini menawarkan keunikan tersendiri mulai dari cara memasak, pilihan daging impor, hingga suasana interior yang memanjakan.

Dari yang ramah di kantong hingga yang premium, semua tersedia untuk memenuhi selera para pecinta Steak di kota ini.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Rabu (22/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner steak enak di Bandung.

1. Tizi's

Tizi's adalah restoran steak legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1974 dengan konsistensi rasa yang selalu terjaga, menawarkan menu andalan Beef Tongue, Burger Steak, dan T-bone Steak.

Berlokasi di Jalan Kidang Pananjung No. 3, Dago, Kota Bandung, buka setiap hari pukul 10.00–23.30 WIB dengan budget sekitar Rp200.000 untuk dua orang.

2. Suis Butcher