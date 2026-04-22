8 Surabi di Bandung yang Melegenda, Kuliner Sedap Menggoda yang Bertahan di Tengah Masa

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota yang paling kreatif dalam mengembangkan jajanan tradisional menjadi kuliner kekinian.

Salah satu yang paling dicari adalah surabi, jajanan berbahan tepung beras dan santan yang kini hadir dalam puluhan varian rasa unik.

Dari surabi oncom legendaris hingga surabi dengan topping durian segar, setiap kedai menawarkan pengalaman rasa yang berbeda.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Rabu (22/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner surabi enak di Bandung.

1. Surabi Sukur

Surabi Sukur dikenal dengan menu andalan Surabi Persib yang menampilkan topping berwarna biru putih dari perpaduan rasa vanilla blue, bubble gum, dan karamel yang unik.

Tersedia lebih dari 20 varian rasa mulai dari green tea, taro, tiramisu, smoke beef, hingga surabi oncom legendaris dengan harga Rp5.000–Rp15.000 per porsi.

Berlokasi di Jalan Lombok No. 47, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dan buka setiap hari mulai pukul 16.00–23.00 WIB.

2. Surabi Durian Geboy