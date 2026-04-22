13 Tempat Jual Dimsum di Bandung Paling Worth It dengan Cita Rasa Otentik, Kuliner Terbaik!

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan restoran dimsum paling beragam dan berkualitas di Indonesia.

Dari dimsum halal autentik hingga dimsum dengan konsep all you can eat dan varian pedas unik, semuanya bisa ditemukan di kota ini.

Setiap tempat menawarkan keunikan tersendiri mulai dari pilihan menu, konsep penyajian, hingga suasana yang cocok untuk berbagai kesempatan.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Rabu (22/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner dimsum enak di Bandung.

1. Dimsum Bao

Dimsum Bao adalah restoran dimsum premium yang menawarkan menu sangat lengkap mulai dari udang rambutan, siomay udang, hakau, kaki ayam, bao, bakpao, hingga onde-onde.

Berlokasi di Paris Van Java Mall, Lantai Lower Ground, Jalan Sukajadi No. 137–139, Sukajadi, Kota Bandung, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00–22.00 WIB.

2. Java Dimsum