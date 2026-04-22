8 Tempat Kuliner Siomay di Bandung Terenak dengan Saus Kacang Otentik yang Sulit Ditandingi

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan tradisi kuliner siomay dan baso tahu yang paling kaya dan beragam di Indonesia.

Dari warung sederhana pinggir jalan hingga kedai modern di dalam mal, pilihan siomay di kota ini tersedia untuk semua kalangan.

Setiap tempat memiliki keunikan tersendiri mulai dari tekstur isian, kekentalan bumbu kacang, hingga cara penyajian yang berbeda.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Rabu (22/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner siomay enak di Bandung.

1. Baso Tahu Tulen Buah Batu

Baso Tahu Tulen Buah Batu dikenal dengan rasa ikan yang sangat kuat dan bumbu kacang melimpah yang menghasilkan cita rasa khas dan sulit dilupakan.

Dipercaya sebagai salah satu raja baso tahu di kota ini, berlokasi di Jalan Buah Batu No. 1, Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dengan cabang tambahan di Jalan Buah Batu No. 173A.

2. Raja Baso Tahu Saboga

Raja Baso Tahu Saboga adalah salah satu pelopor baso tahu di kota ini yang telah membuka gerai di berbagai mal besar sejak tahun 2003 dengan ciri khas rasa ikan kuat namun tidak berbau amis.