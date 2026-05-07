Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 7 Mei 2026 | 17.04 WIB

11 Rekomendasi Siomay Bandung yang Wajib Kamu Coba Sekali Seumur Hidup, Rasanya Juara dan Bikin Ketagihan

Ilustrasi Siomay di Bandung. (Magnific) - Image

Ilustrasi Siomay di Bandung. (Magnific)

JawaPos.Com - Bandung tidak pernah kehabisan kuliner legendaris yang selalu berhasil memikat selera, salah satunya adalah siomay khas dengan cita rasa gurih dan bumbu kacang yang begitu khas. 

Kuliner sederhana ini sudah menjadi bagian dari identitas makanan jalanan Bandung yang terkenal hingga ke berbagai kota di Indonesia. 

Perpaduan siomay ikan yang lembut, kentang, tahu, pare, kol, dan telur yang disiram saus kacang kental membuat hidangan ini terasa begitu lengkap dan memuaskan.

Menariknya, banyak penjual siomay di Bandung yang tetap mempertahankan resep tradisional dengan kualitas bahan yang terjaga. 

Beberapa tempat bahkan sudah berdiri puluhan tahun dan tetap ramai pembeli setiap harinya. 

Tekstur siomay yang lembut dipadukan dengan bumbu kacang gurih manis serta tambahan jeruk limau menciptakan sensasi rasa yang bikin ketagihan sejak gigitan pertama.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, siomay Bandung cocok dinikmati kapan saja, baik untuk makan siang ringan maupun camilan sore. 

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi kuliner siomay Bandung yang wajib kamu coba setidaknya sekali seumur hidup.

1. Siomay Bandung Pak Ade

Siomay Bandung Pak Ade menjadi salah satu destinasi kuliner yang selalu ramai dikunjungi, terutama oleh pecinta siomay dengan cita rasa autentik. 

Tekstur siomaynya lembut namun tetap padat, dengan dominasi rasa ikan tenggiri yang terasa jelas di setiap gigitan. 

Hal ini menunjukkan kualitas bahan yang digunakan benar-benar diperhatikan. 

Bumbu kacangnya kental, gurih, dan memiliki keseimbangan rasa manis yang tidak berlebihan. 

Ketika ditambahkan perasan jeruk limau, sensasi segar langsung muncul dan membuat rasa semakin hidup.

Isian seperti kentang, tahu, pare, dan kol disajikan dalam kondisi hangat, sehingga setiap elemen terasa menyatu dengan sempurna. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
8 Tempat Kuliner Siomay di Bandung Terenak dengan Saus Kacang Otentik yang Sulit Ditandingi - Image
Kuliner

8 Tempat Kuliner Siomay di Bandung Terenak dengan Saus Kacang Otentik yang Sulit Ditandingi

Rabu, 22 April 2026 | 17.22 WIB

Kenyal, Juicy, dan Berasa Dagingnya! Resep Siomay Ayam Jamur Favorit Menu Buka Puasa ala Chef Terkenal Devina Hermawan - Image
Kuliner

Kenyal, Juicy, dan Berasa Dagingnya! Resep Siomay Ayam Jamur Favorit Menu Buka Puasa ala Chef Terkenal Devina Hermawan

Rabu, 25 Februari 2026 | 17.55 WIB

Resep Siomay Gluten Free dari Ayam, Lebih Sehat dan Tetap Gurih - Image
Kuliner

Resep Siomay Gluten Free dari Ayam, Lebih Sehat dan Tetap Gurih

Senin, 8 Desember 2025 | 15.56 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore