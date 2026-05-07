11 Rekomendasi Siomay Bandung yang Wajib Kamu Coba Sekali Seumur Hidup, Rasanya Juara dan Bikin Ketagihan

JawaPos.Com - Bandung tidak pernah kehabisan kuliner legendaris yang selalu berhasil memikat selera, salah satunya adalah siomay khas dengan cita rasa gurih dan bumbu kacang yang begitu khas.

Kuliner sederhana ini sudah menjadi bagian dari identitas makanan jalanan Bandung yang terkenal hingga ke berbagai kota di Indonesia.

Perpaduan siomay ikan yang lembut, kentang, tahu, pare, kol, dan telur yang disiram saus kacang kental membuat hidangan ini terasa begitu lengkap dan memuaskan.

Menariknya, banyak penjual siomay di Bandung yang tetap mempertahankan resep tradisional dengan kualitas bahan yang terjaga.

Beberapa tempat bahkan sudah berdiri puluhan tahun dan tetap ramai pembeli setiap harinya.

Tekstur siomay yang lembut dipadukan dengan bumbu kacang gurih manis serta tambahan jeruk limau menciptakan sensasi rasa yang bikin ketagihan sejak gigitan pertama.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, siomay Bandung cocok dinikmati kapan saja, baik untuk makan siang ringan maupun camilan sore.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi kuliner siomay Bandung yang wajib kamu coba setidaknya sekali seumur hidup.

1. Siomay Bandung Pak Ade

Siomay Bandung Pak Ade menjadi salah satu destinasi kuliner yang selalu ramai dikunjungi, terutama oleh pecinta siomay dengan cita rasa autentik.

Tekstur siomaynya lembut namun tetap padat, dengan dominasi rasa ikan tenggiri yang terasa jelas di setiap gigitan.

Hal ini menunjukkan kualitas bahan yang digunakan benar-benar diperhatikan.

Bumbu kacangnya kental, gurih, dan memiliki keseimbangan rasa manis yang tidak berlebihan.

Ketika ditambahkan perasan jeruk limau, sensasi segar langsung muncul dan membuat rasa semakin hidup.