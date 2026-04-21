10 Rekomendasi Sate Maranggi di Bandung: Kuliner dengan Daging Empuk dan Rasa Sempurna

rekomendasi tempat kuliner sate maranggi enak di Bandung
JawaPos.com – Kota Bandung dikenal memiliki beragam pilihan kuliner khas yang menggugah selera, dan sate maranggi menjadi salah satu hidangan paling dicari.
Dari warung sederhana pinggir jalan hingga restoran luas ber-AC, kuliner sate maranggi di Bandung hadir dengan keunikan dan cita rasa masing-masing.
Setiap tempat sate maranggi di Bandung memiliki resep dan cara penyajian yang berbeda, menjadikannya pengalaman makan yang selalu menarik untuk dijelajahi.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Selasa (21/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat kuliner sate maranggi enak di Bandung.
1. Sate Maranggi 77
Berlokasi di Jalan Burangrang, Bandung, warung ini menyajikan sate dengan daging yang dipotong besar-besar dan bertekstur lembut.
Satu porsi disajikan lengkap dengan nasi hangat dalam bakul kecil, sepiring acar, bumbu kacang, dan cabai rawit dengan harga sekitar Rp30.000 per porsi.
2. Warung Sate Pak Gino
Berlokasi di Jalan Sunda Nomor 76, Sumur Bandung, warung ini menawarkan keunikan berupa penyajian sate maranggi di atas hot plate agar panasnya tetap terjaga.
Proses memasaknya sangat khas, yaitu sate dibumbui dengan racikan gula merah, asam, dan garam, lalu dibakar setengah matang, dicelupkan kembali ke bumbu yang sama, dan dibakar hingga matang sempurna.
