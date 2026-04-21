8 Rekomendasi Kuliner Cuanki di Bandung dengan Kuah dan Rasa Paling Nendang Tak Ada Lawan

rekomendasi tempat kuliner cuanki enak di Bandung../Freepik/ ikarahma
JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai surga kuliner dengan beragam jajanan khas, dan cuanki menjadi salah satu hidangan paling ikonik di sana.
Dari kedai sederhana pinggir jalan hingga tempat makan berkonsep vintage, kuliner cuanki di Bandung terus diminati berbagai kalangan.
Setiap kedai cuanki di Bandung memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuah kaldu spesial hingga cara penyajian yang berbeda dari biasanya.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Cove pada Selasa (21/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner cuanki enak di Bandung.
1. Cuanki Serayu
Baca Juga: Ramalan Harian Zodiak Besok Rabu 22 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces
Berlokasi di Jalan Serayu Nomor 2, Cihapit, Bandung Wetan, kedai legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1990 ini buka setiap hari mulai pukul 11.00 hingga 18.00.
Keunikannya terletak pada kuah kaldu yang dibuat dari rebusan tulang ikan, bukan tulang sapi, menghasilkan cita rasa yang sangat khas dan berbeda.
Isian cuankinya terdiri dari siomay, bakso, tahu goreng, tahu putih, dan batagor, dengan harga mulai dari Rp12.000 per porsi.
2. Cuanki Endos
Berlokasi di Jalan Kliningan Nomor 1, Turangga, Lengkong, kedai ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian