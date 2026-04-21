8 Rekomendasi Kuliner Cuanki di Bandung dengan Kuah dan Rasa Paling Nendang Tak Ada Lawan

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai surga kuliner dengan beragam jajanan khas, dan cuanki menjadi salah satu hidangan paling ikonik di sana.

Dari kedai sederhana pinggir jalan hingga tempat makan berkonsep vintage, kuliner cuanki di Bandung terus diminati berbagai kalangan.

Setiap kedai cuanki di Bandung memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuah kaldu spesial hingga cara penyajian yang berbeda dari biasanya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cove pada Selasa (21/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner cuanki enak di Bandung.

1. Cuanki Serayu

Berlokasi di Jalan Serayu Nomor 2, Cihapit, Bandung Wetan, kedai legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1990 ini buka setiap hari mulai pukul 11.00 hingga 18.00.

Keunikannya terletak pada kuah kaldu yang dibuat dari rebusan tulang ikan, bukan tulang sapi, menghasilkan cita rasa yang sangat khas dan berbeda.

Isian cuankinya terdiri dari siomay, bakso, tahu goreng, tahu putih, dan batagor, dengan harga mulai dari Rp12.000 per porsi.

2. Cuanki Endos