17 Restoran Chinese Food Terbaik di Bandung, Berbagai Pilihan Menu Kuliner yang Menggoda Selera

rekomendasi tempat kuliner restoran chinese food enak di Bandung
JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan ragam pilihan restoran yang paling lengkap di Indonesia.
Salah satu yang paling diminati adalah chinese food, hidangan khas Tionghoa yang hadir dalam berbagai versi dari tradisional hingga kontemporer.
Setiap restoran menawarkan keunikan tersendiri, mulai dari suasana elegan, menu halal, hingga harga yang sangat ramah di kantong.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Senin (20/4), berikut 17 rekomendasi tempat kuliner restoran chinese food enak di Bandung.
1. Queen Legend Restaurant
Queen Legend Restaurant menyajikan beragam menu hidangan Tionghoa tradisional hingga kontemporer dengan kualitas terbaik dalam ruang makan yang sangat luas.
Tempat ini kerap menjadi lokasi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, berlokasi di Jalan Ciumbuleuit No. 42A, Galeri Ciumbuleuit Apartment 1, Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, buka Senin–Jumat pukul 07.00–21.00 WIB dan Sabtu–Minggu hingga pukul 21.30 WIB.
2. Rumah Makan Rasa Lestari Yung Cen
Rasa Lestari Yung Cen atau yang dikenal sebagai Mie Yung Cen menyajikan menu mie spesial yang dibuat menggunakan resep keluarga turun-temurun dalam suasana kedai lawas yang sederhana.
Berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 91, Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, dan buka setiap hari mulai pukul 08.00–18.00 WIB.
