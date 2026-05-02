17 Rekomendasi Restoran Jepang di Bali Paling Enak, dari Kuliner Sushi, Ramen hingga Donburi

JawaPos.com - Restoran Jepang di Bali kini hadir dalam ragam pilihan yang sangat memukau, dari teppanyaki mewah bergaya open kitchen hingga kedai sushi sederhana dengan harga yang sangat terjangkau.

Setiap restoran punya keistimewaan tersendiri, mulai dari konsep desain interior bernuansa Jepang, menu autentik pilihan, hingga pengalaman bersantap yang sangat berkesan.

Dari kawasan Seminyak, Canggu, Sanur, Ubud, hingga Nusa Dua, restoran Jepang tersebar di berbagai sudut pulau ini dan siap memanjakan pecinta kuliner Jepang.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (2/5), berikut 17 rekomendasi kuliner restoran Jepang terbaik di Bali.

1. Rayjin Teppanyaki

Restoran yang sudah beroperasi sejak 2013 ini berlokasi di Jl. Petitenget No. 98X, Kerobokan Kelod, Kuta Utara dan buka setiap hari dari pukul 12.00 hingga 21.30.

Desain bergaya Jepang yang sangat kental dengan furniture serba kayu, tanaman bonsai, dan kain bertuliskan huruf Jepang menjadikan nuansa autentiknya sangat terasa sejak pertama kali masuk.

Menu teppanyaki menjadi andalan utama dengan sajian fusion antara masakan Jepang, gaya barat, dan bumbu Indonesia, dengan harga mulai dari Rp80.000 ke atas.