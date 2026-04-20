12 Rekomendasi Kuliner Sushi di Bandung, Restoran Ala Jepang Paling Favorit dan Otentik

rekomendasi tempat kuliner restoran sushi enak ala Jepang di Bandung
JawaPos.com – Kota Bandung tidak hanya dikenal sebagai kota wisata dan mode, tetapi juga sebagai surga bagi pencinta restoran Jepang.
Sushi menjadi salah satu kuliner paling diminati di kota ini, dengan banyak pilihan dari yang premium hingga harga terjangkau.
Setiap restoran menawarkan keunikan tersendiri mulai dari konsep tempat, menu andalan, hingga pengalaman bersantap yang berkesan.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Senin (20/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner restoran sushi enak ala Jepang di Bandung.
1. Sushi Tei
Sushi Tei adalah restoran sushi premium dengan suasana modern bergaya Jepang yang menyajikan sushi dan beragam menu Jepang berkualitas tinggi.
Tersedia beberapa cabang di antaranya di Jalan Sumatera No. 9, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, serta di Trans Studio Mall dan Paris Van Java, semuanya buka setiap hari mulai pukul 10.00–21.30 WIB.
2. Hachi-Ju Hachi
Hachi-Ju Hachi adalah restoran sushi dengan suasana kedai bergaya Jepang yang kental, menawarkan pengalaman bersantap yang menyenangkan bersama teman atau keluarga.
Berlokasi di Jalan Harianbanga No. 8, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, dan buka setiap hari kecuali Selasa mulai pukul 12.00–21.00 WIB, serta Jumat mulai pukul 13.00 WIB.
