Sushi Jepang Pecahkan Rekor Dunia, Tuna 243 kg Terjual Rp 55 Miliar Lewat Lelang



JawaPos.com – Lelang tuna awal tahun di Jepang kembali mencetak rekor fantastis. Seekor tuna sirip biru terjual seharga 510,3 juta yen (sekitar Rp55 miliar).

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (26/4), pembeli adalah Kiyomura Corp. yang mengelola restoran Sushizanmai. Transaksi terjadi pada lelang pertama 2026 di Pasar Ikan Toyosu, Tokyo.

Tuna seberat 243 kilogram itu ditangkap di Oma, Prefektur Aomori. Ikan tersebut kemudian dipotong di gerai utama Sushizanmai di Tsukiji dan disajikan di berbagai restoran mereka.

Presiden Kiyomura, Kiyoshi Kimura, menyebut komitmennya untuk menjaga kualitas. “Kami akan terus menghadirkan tuna berkualitas tinggi tahun depan dan seterusnya,” ujarnya saat menerima sertifikat Guinness pada 20 April.

Rekor ini diakui oleh Guinness World Records sebagai tuna termahal yang pernah dilelang. Ini menjadi gelar kedua bagi Kiyomura setelah rekor sebelumnya pada 2013.

Menurut pemerintah Tokyo, harga tahun ini menjadi yang tertinggi sejak data tersedia pada 1999. Lonjakan harga terlihat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2023, harga tertinggi hanya 36 juta yen (sekitar Rp3,9 miliar). Angka itu melonjak menjadi 114 juta yen (sekitar Rp12,3 miliar) pada 2024 dan 270 juta yen (sekitar Rp29,1 miliar) pada 2025.

Tradisi mengeluarkan dana besar di lelang pertama sudah lama berlangsung. Selain dianggap membawa keberuntungan, momen ini juga dimanfaatkan untuk menarik perhatian publik.