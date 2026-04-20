Resep Bihun Goreng Gila: Pedas Gurih dengan Topping Melimpah yang Bikin Nagih

Potret bihun goreng gila dengan topping sosis, bakso, dan telur. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)



JawaPos.com - Bihun goreng menjadi salah satu menu praktis yang selalu jadi favorit. Namun, jika kamu ingin versi yang lebih “rame” dan kaya rasa, bihun goreng gila bisa jadi pilihan tepat. Sesuai namanya, hidangan ini dikenal dengan topping yang melimpah serta rasa yang lebih bold gurih, manis, dan pedas dalam satu sajian.



Menu ini cocok untuk kamu yang ingin makan enak tanpa ribet. Dengan bahan yang sederhana dan waktu memasak yang cepat, bihun goreng gila bisa jadi solusi untuk makan siang atau malam yang praktis namun tetap memuaskan.



Dilansir dari akun Instagram @adekoerniawan_s, resep bihun goreng gila ini menggunakan kombinasi bumbu yang sederhana namun menghasilkan cita rasa yang kuat. Perpaduan sosis, bakso, dan telur membuat hidangan ini semakin lengkap dan mengenyangkan.

Kunci dari kelezatan bihun goreng ini terletak pada bumbunya yang meresap sempurna. Kombinasi saus tiram, kecap, minyak wijen, dan sedikit kecap ikan memberikan rasa gurih yang khas. Ditambah dengan cabai dan bawang putih, aroma dan rasanya semakin menggugah selera.



Tekstur bihun yang lembut berpadu dengan topping yang beragam menciptakan sensasi makan yang seru di setiap suapan. Tidak heran jika menu ini sering jadi favorit banyak orang.



Berikut bahan dan langkah pembuatannya:



Bahan-bahan:

Bihun (rendam air panas)

Bawang putih (cincang)

Sosis

Bakso sapi

Telur

Cabai keriting merah

Bumbu saus:

Saus tiram

Kecap asin

Kecap ikan

Minyak wijen

Kecap manis

Kaldu jamur

Gula pasir

Merica bubuk

Air



Bumbu tambahan:

Bawang putih (cincang)

Saus tiram

Saus sambal

Kecap manis

Kaldu jamur



Cara membuat:

1. Campurkan semua bahan bumbu saus, aduk hingga rata lalu sisihkan.

2. Tumis bawang putih hingga harum.

3. Masukkan telur, orak-arik hingga matang.

4. Tambahkan sosis dan bakso, masak hingga sedikit kecokelatan.

5. Masukkan cabai keriting, aduk rata.

6. Tambahkan bihun yang sudah direndam, lalu aduk hingga tercampur.

7. Tuangkan bumbu saus dan bumbu tambahan, aduk hingga merata dan meresap.

8. Masak hingga bihun matang dan bumbu menyatu.

11. Tambahkan daun bawang di akhir, lalu aduk sebentar.

10. Angkat dan sajikan hangat.



Bihun goreng gila ini memiliki rasa yang kompleks, gurih, manis, dan pedas yang seimbang. Topping yang melimpah membuat hidangan ini terasa spesial meskipun dibuat dengan cara yang sederhana.

Kamu juga bisa menambahkan sayuran seperti kol atau sawi untuk variasi yang lebih sehat. Selain itu, tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.



Sebagai penutup, bihun goreng gila adalah menu praktis yang tidak pernah gagal memanjakan lidah. Dengan bahan mudah dan langkah yang simpel, kamu bisa menghadirkan hidangan lezat ala kaki lima di rumah.



Yuk, coba resep ini dan rasakan sensasi bihun goreng dengan rasa “gila” yang bikin ketagihan!