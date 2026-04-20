Resep Potato Chicken Croquette: Camilan Gurih Crispy dengan Isian Lembut dan Lumer

Potret potato chicken croquette dengan isian lembut dan lumer. (Sumber: instagram.com/@hyunmristu)

JawaPos.com - Potato chicken croquette menjadi salah satu camilan favorit yang punya tekstur unik, renyah di luar, lembut di dalam. Perpaduan kentang dan ayam yang gurih, ditambah isian keju yang lumer, membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai camilan sore maupun ide jualan.



Croquette sendiri dikenal sebagai olahan berbahan dasar kentang yang dihaluskan lalu dicampur dengan berbagai isian. Dalam versi ini, tambahan ayam suwir dan jagung memberikan rasa yang lebih kaya serta tekstur yang lebih menarik.



Dilansir dari akun Instagram @hyunmristu, resep ini menggunakan bahan sederhana namun menghasilkan camilan yang menggugah selera. “Save aja dulu!” tulisnya, menandakan resep ini memang layak dicoba kapan saja.



Kunci utama dari croquette yang enak terletak pada adonan yang padat namun tetap lembut, serta lapisan luar yang renyah maksimal. Penggunaan cornflakes sebagai coating memberikan tekstur crispy yang berbeda dari tepung panir biasa.



Selain itu, tambahan keju di bagian dalam menciptakan sensasi lumer saat digigit, membuat camilan ini semakin istimewa. Cocok untuk disajikan hangat agar keju tetap meleleh sempurna.

Berikut bahan dan langkah pembuatannya:



Bahan-bahan:

Ayam rebus (suir)

Kentang rebus (haluskan)

Bawang bombay

Telur

Bumbu kering (dry rub)

Tepung maizena

Jagung rebus

Keju mozzarella



Bahan coating basah:

Tepung

Air (secukupnya hingga mengental)



Bahan coating kering:

Cornflakes (dihancurkan)



Cara membuat:

1. Tumis bawang bombay hingga harum, lalu masukkan ayam suwir dan jagung. Aduk rata.

2. Campurkan kentang yang sudah dihaluskan dengan ayam, jagung, dan bawang bombay.

3. Tambahkan telur, bumbu kering, dan tepung maizena. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

4.Ambil adonan secukupnya, pipihkan lalu isi dengan keju mozzarella.

5. Bentuk bulat atau oval sesuai selera.

6. Celupkan ke dalam coating basah, lalu balurkan ke cornflakes hingga terlapisi rata.

7. Goreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah.

8. Angkat dan tiriskan.



Potato chicken croquette ini memiliki kombinasi rasa gurih dan tekstur yang memanjakan. Bagian luar yang crispy berpadu dengan isi yang lembut serta keju yang lumer menciptakan sensasi makan yang bikin nagih.



Camilan ini juga fleksibel untuk dikreasikan. Kamu bisa menambahkan sayuran lain atau mengganti isian sesuai selera. Selain itu, croquette ini juga cocok dijadikan frozen food yang bisa disimpan dan digoreng kapan saja.



Sebagai penutup, potato chicken croquette menjadi pilihan camilan praktis yang tetap istimewa. Dengan bahan yang mudah didapat dan cara membuat yang sederhana, kamu bisa menghadirkan hidangan lezat ala kafe di rumah.



Yuk, coba resep ini dan nikmati camilan crispy yang lembut di dalam dan lumer di setiap gigitan!