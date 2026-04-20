Resep Viral Crab Rangoon Nachos: Camilan Crunchy dengan Saus Creamy Pedas yang Bikin Nagih

Potret crab rangoon nachos dengan topping creamy dan saus gochujang pedas.



JawaPos.com - Belakangan ini, camilan fusion semakin populer di media sosial, salah satunya adalah crab rangoon nachos. Perpaduan antara cita rasa khas Asia dan konsep nachos ala barat ini berhasil mencuri perhatian banyak pecinta kuliner. Teksturnya yang renyah dipadu dengan topping creamy dan saus pedas manis membuat camilan ini terasa unik dan menggugah selera.



Crab rangoon sendiri dikenal sebagai camilan berisi campuran kepiting dan keju yang dibungkus kulit tipis lalu digoreng. Dalam versi nachos ini, kulit pangsit digoreng hingga crispy, kemudian disajikan dengan topping ala rangoon yang creamy serta saus khas yang melengkapi rasa.



Dilansir dari akun Instagram @khalilwhid, resep ini merupakan adaptasi yang sedang viral dan wajib dicoba. “So good guys, y’all must try!!” tulisnya. Dengan bahan yang cukup sederhana, kamu sudah bisa membuat camilan kekinian ala kafe di rumah.

Kunci kelezatan dari hidangan ini terletak pada isian creamy yang gurih serta saus gochujang crema yang memberikan sentuhan pedas dan sedikit asam. Ditambah dengan topping seperti chili oil dan rumput laut kering, rasa camilan ini jadi semakin kompleks dan menarik.



Menariknya, camilan ini tidak hanya cocok untuk ngemil sendiri, tetapi juga pas dijadikan sajian saat kumpul bersama teman atau keluarga. Tampilan yang menarik dan rasa yang unik membuatnya jadi favorit banyak orang. Berikut bahan dan langkah pembuatannya:



Bahan isian:

Daging kepiting olahan

Keju krim

Bawang putih (parut atau bubuk)

Mayones

Lada putih

Lada hitam

Minyak wijen

Bahan lainnya:

Kulit pangsit

Air (untuk perekat)

Bahan saus (gochujang crema):

Krim asam

Pasta gochujang



Topping:

Saus cabai manis

Saus gochujang crema

Minyak cabai

Daun bawang

Rumput laut kering atau taburan khas



Cara membuat:

1. Campurkan daging kepiting, keju krim, bawang putih, mayones, lada putih, lada hitam, minyak wijen, dan daun bawang. Aduk hingga rata.

2. Siapkan kulit pangsit, lalu potong atau bentuk sesuai selera.

3. Rekatkan bagian kulit dengan sedikit air jika diperlukan.

4. Goreng kulit pangsit dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah.

5. Angkat dan tiriskan.

6. Campurkan krim asam dan pasta gochujang.

7. Aduk hingga halus dan tercampur rata.

8. Susun kulit pangsit goreng seperti nachos di atas piring.

9. Tambahkan isian creamy di atasnya.

10. Siram dengan saus cabai manis dan gochujang crema.

11. Tambahkan minyak cabai, daun bawang, serta taburan rumput laut.

12. Sajikan segera agar tetap renyah.



Crab rangoon nachos ini menawarkan sensasi rasa yang lengkap gurih, creamy, pedas, dan sedikit manis dalam satu gigitan. Tekstur renyah dari kulit pangsit berpadu dengan topping lembut menciptakan pengalaman makan yang berbeda dari camilan biasa.



Sebagai penutup, camilan viral ini membuktikan bahwa kreativitas dalam memasak bisa menghasilkan hidangan yang unik dan menarik. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara pembuatan yang tidak terlalu rumit, kamu bisa menghadirkan menu kekinian di rumah.



Yuk, coba resep crab rangoon nachos ini dan rasakan sendiri sensasi camilan viral yang lagi hits!