Resep Ayam Pelas: Hidangan Tradisional Gurih Tanpa Santan yang Kaya Rempah

Potret ayam pelas tanpa santan dengan bumbu remoah gurih dan khas. (Sumber: instagram.com/@kurniaandii)



JawaPos.com - Ayam pelas merupakan salah satu olahan ayam tradisional yang kaya akan rempah dan cita rasa khas nusantara. Dahulu, hidangan ini sering dianggap spesial karena tidak selalu bisa dinikmati setiap hari. Namun kini, dengan bahan yang lebih mudah didapat, kamu bisa mencoba membuat ayam pelas sendiri di rumah.



Ciri khas dari ayam pelas terletak pada bumbunya yang kuat dan aroma rempah yang menggoda. Menariknya, resep ini tidak menggunakan santan, melainkan memanfaatkan kemiri sebagai pengganti untuk memberikan tekstur gurih yang lebih ringan namun tetap nikmat.



Dilansir dari akun Instagram @kurniaandii, ayam pelas menjadi salah satu menu yang sederhana namun penuh kenangan. “Makanan yang dulu nggak bisa kita makan tiap hari,” tulisnya. Hal ini menunjukkan bahwa hidangan ini memiliki nilai nostalgia sekaligus kelezatan yang tak lekang oleh waktu.



Perpaduan bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, dan kunyit menghasilkan rasa dasar yang gurih dan sedikit hangat. Ditambah dengan cabai serta rempah aromatik seperti lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk, aroma masakan ini semakin kaya dan menggugah selera.



Kemiri yang dihaluskan berfungsi sebagai pengganti santan, memberikan tekstur sedikit kental serta rasa gurih alami. Ini membuat ayam pelas menjadi pilihan yang lebih ringan namun tetap lezat. Berikut bahan dan langkah pembuatannya:



Bahan-bahan:

Ayam

Cabai keriting merah

Cabai rawit

Lengkuas

Serai

Daun salam

Daun jeruk

Garam

Gula jawa

Penyedap rasa

Lada bubuk



Bumbu halus:

Bawang putih

Bawang merah

Ketumbar

Kemiri

Kunyit



Cara membuat:

1. Haluskan semua bahan bumbu halus hingga lembut.

2. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.

3. Masukkan lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk, aduk hingga aroma keluar.

4. Tambahkan potongan ayam, masak hingga berubah warna.

5. Masukkan cabai keriting dan cabai rawit sesuai selera.

6. Tambahkan air secukupnya, lalu masukkan kemiri halus sebagai pengganti santan.

7. Bumbui dengan garam, gula jawa, lada bubuk, dan penyedap rasa.

8. Masak hingga ayam matang dan bumbu meresap serta kuah sedikit mengental.

9. Koreksi rasa, lalu sajikan hangat.



Ayam pelas memiliki cita rasa gurih dengan sentuhan pedas dan aroma rempah yang khas. Teksturnya yang tidak terlalu berkuah membuat bumbu lebih menempel pada ayam, sehingga setiap gigitan terasa kaya rasa.



Hidangan ini sangat cocok disajikan dengan nasi hangat dan lalapan segar. Selain itu, ayam pelas juga bisa menjadi variasi menu rumahan yang berbeda dari olahan ayam biasanya.



Sebagai penutup, ayam pelas adalah bukti bahwa masakan tradisional memiliki keunikan dan kelezatan tersendiri. Dengan bahan sederhana dan cara memasak yang tidak terlalu rumit, kamu bisa menghadirkan hidangan penuh cita rasa dan nostalgia di rumah.



Yuk, coba resep ayam pelas ini dan rasakan kehangatan masakan khas yang kaya rempah!