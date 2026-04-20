Daftar 12 Kuliner Nasi Goreng Enak di Bandung yang Cocok untuk Malam Hari, Hangat dan Bikin Nagih

JawaPos.com – Nasi goreng adalah salah satu kuliner paling dicari di Bandung, hadir dalam berbagai varian dari yang klasik hingga kreasi unik dengan bistik, tinta cumi, hingga bumbu rempah Nusantara.

Dari gerobak sederhana legendaris hingga kedai yang buka 24 jam, nasi goreng di kota ini selalu punya daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang mencarinya.

Setiap kedai punya keistimewaan tersendiri, mulai dari bumbu khas, pilihan topping, cara penyajian, hingga harga yang membedakannya dari kedai nasi goreng lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Senin (20/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner nasi goreng enak di Bandung.

Baca Juga: Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

1. Nasi Goreng AA Bistik

Kedai yang berlokasi di Jl. Astana Anyar, Nyengseret, Astana Anyar ini terkenal dengan nasi goreng bistik ayam yang crispy di luar namun tetap juicy di dalam.

Sajiannya hadir lengkap dengan kentang dan sayuran dalam porsi jumbo, dan tersedia pula menu lain seperti nasi goreng original, fuyunghai, kaluyuk, cah jamur, dan kwetiau.

Harga mulai dari Rp18.000 dan buka setiap hari kecuali Kamis dari pukul 18.00 hingga 00.00.

2. Nasi Goreng & Telor Kecap Madona