Perut Keroncongan? Ini Rekomendasi Kuliner Malam di Bandung, dari Menu Sate hingga Wedang Ronde

JawaPos.com – Kota Bandung tidak pernah tidur, terutama ketika berbicara soal pilihan kuliner malam yang tersebar di berbagai sudut kota.

Dari warung kaki lima legendaris hingga tempat makan yang buka hingga larut malam, semuanya siap memanjakan selera siapa saja.

Suasana malam yang sejuk di Bandung justru menambah kenikmatan tersendiri saat menyantap berbagai hidangan khas yang menggugah selera.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Senin (20/4), berikut sebelas rekomendasi kuliner malam terenak di Bandung.

1. Sate Maulana Yusuf

Sate Maulana Yusuf menyajikan berbagai jenis sate berukuran besar mulai dari sate ayam, kambing, sapi, ati ampela, hingga kulit, dengan harga premium yang sepadan dengan kualitasnya.

Selain sate, tersedia juga Sop Buntut Sapi, Gule Kambing, dan Soto Ayam Tauco, berlokasi di Jalan Maulana Yusuf No. 19, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dan buka hingga larut malam.

2. Bubur Ayam Bejo

Bubur Ayam Bejo adalah warung bubur yang buka 24 jam dengan menu andalan Bubur Ayam Biasa, Bubur Ayam Spesial, Bubur Telur, Bubur Ati Ampela, Baso Kuah, dan Baso Yamin.