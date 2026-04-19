13 Kuliner Mie ayam Tersedap di Solo, Cita Rasa Khas Jawa dengan Racikan Bumbu Rahasia

Rekomendasi tempat kuliner mie ayam enak di Solo. / Freepik
JawaPos.com – Menikmati semangkuk hidangan hangat menjadi agenda wajib saat kamu berkunjung ke kota budaya Solo.
Berburu kuliner lokal rasanya tidak akan lengkap tanpa mencicipi berbagai varian mie ayam yang legendaris.
Setiap sudut kota menyimpan rahasia bumbu rempah yang meresap sempurna dalam setiap helai mie.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Nagan Tour pada Minggu (19/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner mie ayam enak di Solo.
Baca Juga: 9 Spot Kuliner Tengkleng Terenak di Solo dengan Tulang Sum-sum Empuk dan Kuah yang Nampol
1. Mie ayam subur
Tempat makan ini selalu menempati urutan teratas dalam pencarian karena racikan bumbunya yang sangat mantap.
Kamu bisa menikmati tekstur mie kenyal dengan siraman topping melimpah di Jalan RE Martadinata Nomor 182.
Kedai legendaris ini buka setiap hari kecuali hari Minggu mulai pukul 16.00 sampai 20.00 malam.
2. Mie ayam tugu lilin pajang
Kedai sederhana yang dikenal dengan nama unik ini menawarkan bumbu manis yang meresap di setiap suapan.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT