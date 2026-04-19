14 Rekomendasi Kuliner Enak Daerah Simpang Lima Semarang, dari Lumpia hingga Nasi Pecel Menggoda

rekomendasi tempat kuliner Simpang Lima enak di Semarang../Instagram/ infodarisemarang
JawaPos.com – Menjelajahi kelezatan Semarang tidak akan lengkap tanpa mengunjungi pusat keramaian di Simpang Lima.
Kawasan ini menyimpan harta karun kuliner yang siap memanjakan lidah setiap pengunjung dari pagi hingga malam hari.
Berbagai hidangan legendaris tersedia di sana dengan cita rasa otentik yang tidak pernah berubah sejak lama.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Sabtu (18/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner Simpang Lima Korea enak di Semarang.
1. Pecel bu Sumo
Warung legendaris yang berdiri sejak tahun 1965 ini menjadi destinasi sarapan favorit bagi masyarakat lokal.
Kamu bisa mengunjunginya di kawasan pusat kota mulai jam 06.00 hingga 15.00 WIB untuk mencicipi perpaduan sayur segar dan bumbu kacang istimewa.
2. Soto ayam mbak Lin
Hidangan berkuah bening tanpa santan ini sangat cocok dinikmati untuk menghangatkan tubuh saat cuaca sedang sejuk atau hujan.
Kedai yang berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 15 ini melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 07.00 pagi.
