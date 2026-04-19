10 Kuliner Khas Selat di Solo Paling Legendaris dengan Ciri Kuah Segar dan Daging Empuk

JawaPos.com – Mencicipi kelezatan hidangan tradisional di kota Solo selalu menjadi agenda yang sangat menyenangkan bagi para pelancong.

Ragam kekayaan kuliner yang ditawarkan mampu memanjakan lidah siapa saja dengan perpaduan rasa manis dan gurih.

Salah satu menu ikonik yang wajib kamu coba saat berkunjung ke sini adalah hidangan segar bernama selat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Minggu (19/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat kuliner selat enak di Solo.

1. Selat solo tenda biru

Tempat makan populer ini berada di Jalan KH Samanhudi Nomor 10 dan dikenal luas karena memiliki banyak cabang.

Kamu bisa menikmati daging empuk dengan sayuran rebus yang disiram kuah gurih manis dengan harga yang sangat terjangkau.

2. Selat vien's

Rumah makan di Jalan Hasanuddin Nomor 99C ini menyediakan berbagai jenis pilihan seperti selat iga hingga daging cacah.