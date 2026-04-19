Lagi Cari Makan Malam? Ini 10 Spot Kuliner Nasi goreng di Solo Paling Juara dengan Rasa Menggoda

JawaPos.com – Kota Solo tidak hanya terkenal dengan batik dan wisata budayanya, tetapi juga kaya akan pilihan kuliner yang menggugah selera.

Salah satu hidangan yang paling banyak dicari untuk makan malam di Solo adalah nasi goreng dengan berbagai varian cita rasa khasnya.

Dari nasi goreng rempah hingga nasi goreng ala Chinese food, setiap warung menawarkan keunikan tersendiri yang sulit dilupakan.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Reservasiku pada Minggu (19/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat kuliner nasi goreng enak di Solo.

1. Bakmi Jowo Pak Bilal

Bakmi Jowo Pak Bilal dikenal dengan menu nasi goreng yang terjangkau seharga Rp7.000 per porsi dengan cita rasa yang sudah cukup terkenal di kalangan warga setempat.

Selain nasi goreng, tersedia juga menu capcay goreng dan bakmi godok sebagai pilihan lain yang tak kalah lezat, berlokasi di Jalan Tengah Sumber Kulon, Sumber, Trucuk, Surakarta.

2. RM Blenger

RM Blenger adalah restoran Chinese food yang menawarkan nasi goreng dengan beragam pilihan mulai dari nasi goreng Hongkong hingga berbagai varian lainnya dengan porsi jumbo.