Bingung Cari Makan Siang? Ini 12 Kuliner Soto di Solo yang Jadi Andalan Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Solo menyimpan banyak pilihan kuliner soto yang lezat dan khas dari berbagai penjuru kota.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1939 hingga soto daging dengan kuah kaldu pekat yang menggugah selera, kuliner soto di Solo hadir dengan cita rasa yang sangat beragam.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi soto enak di Solo, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Nagan Tour pada Minggu (19/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner soto enak di Solo.

1. Soto Triwindu

Warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1939 ini berlokasi di Jalan Teuku Umar, Keprabon, Kecamatan Banjarsari, dan buka setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 15.30.

Soto daging sapi dengan kuah bening kaya rasa ini tersedia dengan berbagai pilihan lauk tambahan seperti empal, lidah, dan paru, dengan harga mulai dari Rp 17.000 per porsi.

2. Warung Soto Ayam Gading

Warung ini berlokasi di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 75, Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, dan buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 15.00, dengan harga soto mulai dari Rp 8.000.