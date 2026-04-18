Bukan Cuma Batik, Ini 7 Kuliner Soto Tauto Khas di Pekalongan yang Wajib Dicoba Karena Gurihnya Beda

JawaPos.com – Menjelajahi kekayaan budaya di jalur Pantura rasanya kurang lengkap tanpa mencicipi kelezatan lokal yang menggugah selera.

Kota Pekalongan menawarkan pengalaman kuliner yang unik melalui perpaduan kaldu daging dengan fermentasi kedelai yang sangat khas.

Hidangan soto tauto menjadi magnet utama bagi para pelancong yang ingin merasakan sensasi rasa gurih, manis, dan pedas.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Travel Safe pada Sabtu (18/4), berikut tujuh rekomendasi tempat kuliner soto tauto enak di Pekalongan.

1. Soto tauto bang dul

Warung ini menjadi destinasi paling favorit bagi pecinta makanan berkuah karena statusnya yang sangat legendaris di wilayah tersebut.

Kamu bebas menentukan pilihan isian mulai dari potongan daging sapi, daging ayam, hingga jeroan sesuai selera masing-masing.

Cita rasa yang ditawarkan merupakan perpaduan sempurna antara rasa gurih dan manis yang langsung memanjakan lidah saat dicicipi.

Lokasinya berada di Jalan Doktor Sutomo, kawasan Gamer, yang bisa kamu datangi mulai pukul enam pagi sampai delapan malam.