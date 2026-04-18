16 Spot Kuliner Nasi Pindang di Semarang dengan Bumbu Khas Aroma Rempah yang Menggoda Selera

JawaPos.com – Menjelajahi keberagaman kekayaan kuliner cita rasa di Semarang memang tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas.

Berbagai sudut kota menawarkan pengalaman menyantap hidangan khas yang menggugah selera bagi siapa saja yang datang berkunjung.

Salah satu sajian yang wajib kamu coba adalah nasi pindang yang memiliki kuah cokelat gelap dengan aroma rempah kuat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Hunan Chef Restaurant pada Sabtu (18/4), berikut 16 rekomendasi tempat kuliner nasi pindang enak di Semarang.

Nasi pindang pak gendut Sajian ini menawarkan kombinasi nasi dan daun melinjo yang disiram kuah santan kental beserta potongan daging sapi melimpah.

Kamu bisa mengunjungi lokasinya di Jalan Stadion Selatan Nomor 1 yang melayani pembeli dari jam tujuh pagi hingga sepuluh malam.

Nasi pindang rm trisno sari Rumah makan ini menyediakan beragam pilihan menu pendamping yang bisa kamu pilih secara bebas untuk melengkapi piring makanmu.

Kedai yang berada di Jalan Majapahit 176A Gayamsari ini beroperasi mulai pukul tujuh pagi sampai jam enam sore setiap harinya.

Nasi pindang pak yo Keunikan dari hidangan ini adalah cara penjualannya yang masih berkeliling menggunakan panggulan di area pecinan serta wilayah jalan mataram.