13 Kuliner Nasi Goreng Paling Jos di Semarang, Aromanya Menggoda dan Rasanya Juara

Rekomendasi tempat kuliner nasi goreng enak di Semarang. / Freepik
JawaPos.com – Mencari kelezatan autentik di ibu kota Jawa Tengah tidak akan lengkap tanpa mencicipi sepiring nasi goreng yang menggugah selera.
Petualangan kuliner di Semarang sering kali bermuara pada deretan warung legendaris yang menyajikan olahan jeroan sapi dengan bumbu rempah yang kuat.
Setiap kedai memiliki rahasia dapur masing-masing, mulai dari penggunaan kayu bakar hingga resep turun-temurun yang sudah bertahan puluhan tahun.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Rukita pada Sabtu (18/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner nasi goreng enak di Semarang.
1. Nasi goreng babat Pak Karmin
Warung legendaris yang berdiri sejak tahun 1971 ini selalu menjadi buruan utama para pencinta jeroan di samping Jembatan Mberok.
Kamu harus rela mengantre karena proses perebusan babat dilakukan selama delapan jam agar teksturnya sangat empuk dan tidak berbau.
2. Nasi goreng babat Pak Taman
Kedai yang terletak di Jalan Stadion Selatan dekat Stadion Diponegoro ini terkenal dengan sajian jeroan sapi yang memiliki rasa lumayan pedas.
Babat diolah secara teliti melalui proses perebusan selama empat jam agar memberikan tingkat keempukan yang pas saat kamu santap.
