12 Kuliner Sate kambing di Tegal Paling Juicy dengan Ciri Khas Bumbu Kecap Kental Nan Gurih

Menjelajahi keragaman Tegal akan terasa kurang lengkap tanpa mencicipi petualangan kuliner yang menggugah selera makan kamu.

Kota ini memiliki segudang kedai legendaris yang menyajikan kelezatan sate kambing dengan tekstur daging yang sangat lembut.

Kamu dapat menemukan berbagai pilihan olahan daging muda yang diolah dengan resep rahasia secara turun temurun.

Dilansir dari laman Go Travelly dan tripzilla.id pada Sabtu (18/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner sate kambing enak di Tegal.

1. Sate kambing batibul bang awi

Kedai legendaris ini menyajikan daging kambing bawah tiga bulan yang dibakar menggunakan bumbu rahasia warisan keluarga.

Kamu bisa menikmati hidangan di ruang yang luas sambil mencoba berbagai varian menu olahan kambing lainnya.

Lokasi kedai berada di Jalan Gajah Mada Nomor 14, Mintaragen, yang bisa kamu kunjungi mulai pukul 09:00 pagi.

Cabang lainnya juga tersedia di Jalan Raya II Adiwerna dengan jam operasional yang berakhir hingga pukul 22:00 malam.