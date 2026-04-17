17 Tempat Kuliner Nasi pecel di Semarang dengan Rempeyek Renyah, Bumbu Nendang dan Sayur Segar

JawaPos.com – Menjelajahi kekayaan kuliner di Semarang tentu belum lengkap tanpa mencicipi kelezatan sepiring nasi pecel yang otentik.

Setiap sudut kota menawarkan racikan bumbu kacang dan kombinasi sayuran segar yang menggugah selera makan kamu.

Deretan warung legendaris hingga tempat makan kekinian siap memanjakan lidah dengan harga yang sangat ramah di kantong.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Jumat (17/4), berikut 17 rekomendasi tempat kuliner nasi pecel enak di Semarang.

1. Nasi pecel bu sumo

Warung legendaris ini telah melayani pelanggan setianya sejak tahun 1965 dengan cita rasa yang tetap terjaga konsistensinya.

Kamu bisa menemukannya di Jalan Kyai Saleh Nomor 10, Mugassari yang beroperasi setiap hari mulai pukul enam pagi hingga empat sore.

2. Nasi pecel yu sri

Kedai ini menawarkan pengalaman unik dengan berbagai pilihan sate seperti kerang dan udang sebagai pelengkap hidangan utamanya.