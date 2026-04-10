9 Spot Nasi Pecel di Malang Paling Enak: Bumbu Kacang yang Juara dan Cita Rasa Bintang Lima

JawaPos.com – Nasi pecel adalah salah satu kuliner paling ikonik di Malang, hadir dengan bumbu kacang gurih, sayuran segar, dan berbagai lauk pilihan yang menggugah selera setiap pagi.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri sejak era 1960-an hingga kedai kaki lima sederhana yang selalu ramai, nasi pecel Malang selalu punya tempat tersendiri di hati warga lokal maupun wisatawan.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis bumbu kacang, cara penyajian, hingga lauk andalan yang membedakannya dari warung pecel lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Singosari Bolu Malang pada Jumat (10/4), berikut sembilan rekomendasi kuliner nasi pecel terenak di Malang.

1. Pecel Kawi Hj. Musilah

Warung yang sudah berdiri sejak 1975 ini berlokasi di Jl. Kawi No. 43B, Bareng, Klojen dan menjadi salah satu ikon pecel paling legendaris di kawasan pusat kota.

Setiap porsi terdiri dari nasi, sayuran segar, tempe goreng, dan rempeyek renyah yang disiram bumbu kacang gurih khas dengan cita rasa yang konsisten dari generasi ke generasi.

Harga per porsi mulai dari Rp10.000 hingga Rp13.000 dan buka setiap hari dari pukul 06.00 hingga 17.00–18.00, cocok untuk sarapan pagi maupun makan siang.