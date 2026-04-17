16 Kuliner All You Can Eat di Semarang yang Murah tapi Rasa Tetap Juara, Menu Grill dan Shabu-Shabu Jadi Pilihan

JawaPos.com – Kota Semarang menawarkan berbagai pilihan destinasi kuliner yang sangat memanjakan lidah setiap pengunjungnya.

Bagi kamu yang menyukai konsep makan sepuasnya, tersedia banyak gerai all you can eat dengan beragam variasi menu.

Mulai dari masakan khas Jepang hingga hidangan autentik Korea bisa kamu temukan dengan mudah di sini.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka Pada Jumat (17/4), berikut 16 rekomendasi tempat kuliner all you can eat enak di Semarang.

1. Hanamasa

Restoran ini merupakan pelopor makan sepuasnya yang menyediakan menu yakiniku dan shabu-shabu dengan standar kualitas terjaga.

Kamu bisa menyantap beragam pilihan daging sapi, makanan laut, hingga hidangan penutup seperti singkong Thailand dan tempura.

Lokasinya berada di Jalan Atmodirono I Nomor 24 yang melayani pengunjung setiap hari mulai pukul 11.00 sampai 22.00 WIB.

2. Kobe garden