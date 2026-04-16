14 Spot Angkringan Jogja di Surabaya yang Tak Kalah Istimewa, Kuliner Malam yang Murah Rasa Juara

JawaPos.com – Temukan kehangatan suasana malam di Surabaya melalui deretan destinasi kuliner yang menawarkan cita rasa autentik khas Jogja yang merakyat.

Terdapat berbagai pilihan angkringan terbaik yang dapat kamu kunjungi untuk sekadar bersantai bersama teman atau menikmati hidangan lezat dengan harga terjangkau.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka Pada Kamis (16/4), berikut 14 rekomendasi angkringan Jogja di Surabaya dengan kuliner yang menggoda.

1. Angkringan merah putih

Tempat makan di kawasan timur ini menonjolkan nuansa nasionalisme melalui dekorasi interior bertema kemerdekaan yang sangat kental.

Kamu bisa menjumpai berbagai lukisan pahlawan bangsa yang terpajang artistik di setiap sudut ruangan saat sedang bersantap.

Sajian menunya sangat lengkap mulai dari nasi kucing hingga wedang uwuh yang bisa dinikmati dengan harga sangat ekonomis.

Lokasi warung ini berada di Jalan Kenjeran Nomor 519, Gading, dan melayani pengunjung setiap hari sejak pukul empat sore.

2. Angkringan kapok lombok