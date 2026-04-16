Nola Amalia Rosyada
17 April 2026, 00.05 WIB

Resep Dubai Chocolate Butter Tteok, Dessert Gluten Free Lembut dengan Isian Lumer

Potret Dubai chocolate butter tteok gluten free dengan tekstur lembut dan isian cokelat. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@kaadiary_)

JawaPos.com - Dessert kekinian semakin beragam dengan perpaduan teknik dan bahan dari berbagai negara. Salah satu yang sedang menarik perhatian adalah Dubai chocolate butter tteok, hidangan unik yang menggabungkan tekstur kenyal ala mochi dengan rasa rich seperti cake cokelat.

Dilansir dari @kaadiary_, resep ini menawarkan sensasi dessert gluten free dengan tekstur lembut, sedikit chewy, dan isian yang lumer di bagian tengah. Kombinasi susu, cokelat, dan adonan tepung ketan menciptakan rasa yang kaya namun tetap ringan saat dimakan.

Tak hanya itu, tambahan isian krim pistachio memberikan sentuhan mewah yang membuat dessert ini terasa spesial, cocok untuk camilan premium di rumah.

Bahan-bahan:
100 gram susu cair
100 gram susu cokelat
25 gram mentega tawar
1 butir telur
50 gram gula (bisa disesuaikan)
1 sdt vanila
130 gram tepung ketan
15 gram tepung tapioka
10 gram bubuk kakao
Cokelat potong atau choco chips (opsional)
Isian krim pistachio secukupnya

Cara Membuat:
1. Panaskan susu cair, susu cokelat, dan mentega dengan api sedang hingga meleleh (jangan sampai mendidih), sambil diaduk.
2. Dalam wadah terpisah, kocok telur, gula, dan vanila hingga tercampur rata.
3. Tuang perlahan campuran susu hangat ke dalam adonan telur sambil terus diaduk.
4. Ayak tepung ketan, tepung tapioka, dan bubuk kakao, lalu masukkan ke dalam adonan.
5. Aduk hingga adonan halus dan tidak bergerindil.
6. Bentuk isian krim pistachio menjadi bola kecil (sekitar 3 cm), lalu simpan di freezer hingga mengeras.
7. Olesi cetakan dengan mentega, lalu tuang adonan hingga sekitar 3/4 penuh.
8. Masukkan bola isian pistachio ke dalam adonan, tambahkan cokelat jika suka.
9. Panggang dalam oven suhu 180°C selama 35-40 menit hingga matang dan bagian atasnya kecokelatan.
10. Angkat, dinginkan sebentar, lalu sajikan.

Tips Agar Sempurna:
- Pastikan campuran susu tidak terlalu panas agar telur tidak matang saat dicampur.
- Bekukan isian agar tidak langsung meleleh saat dipanggang.
- Jangan overbake agar tekstur tetap lembut dan tidak kering.
- Bisa disajikan hangat atau dingin sesuai selera.

Dubai chocolate butter tteok ini menawarkan pengalaman dessert yang unik dengan perpaduan tekstur kenyal dan lembut dalam satu gigitan. Rasa cokelat yang kaya dipadukan dengan isian creamy membuatnya semakin istimewa.

Dikutip dari @kaadiary_, resep ini menjadi bukti bahwa eksplorasi dessert bisa menghasilkan kreasi baru yang menarik dan lezat. Cocok untuk kamu yang ingin mencoba camilan berbeda di rumah. Yuk, cobain sendiri!
Editor: Novia Tri Astuti
