17 Kuliner Khas Korea di Jogja Paling Otentik, Pilihan Menu Mantap dari Tteokbokki sampai BBQ

JawaPos.com – Yogyakarta dikenal luas sebagai kota budaya sekaligus surga kuliner yang tak pernah kehabisan kejutan.

Tren kuliner Korea yang terus meningkat membuat banyak restoran berkonsep Korean food bermunculan di Jogja.

Mulai dari Korean BBQ, ramyeon, kimbap, hingga dessert khas seperti patbingsoo, semuanya bisa dinikmati tanpa harus terbang ke Korea.

Dilansir dari laman Go Travelly dan tripzilla.id pada Rabu (15/4), berikut 17 rekomendasi tempat kuliner korea enak di Jogja.

1. HanBingo

HanBingo adalah salah satu restoran Korea paling terkenal di Yogyakarta, populer di kalangan anak muda maupun wisatawan lokal.

Restoran ini menyajikan beragam menu khas Korea mulai dari makanan berat, camilan, minuman, hingga dessert.

Menu andalannya adalah Patbingsoo kacang merah yang manis, serta ramyeon yang disajikan menggunakan panci layaknya di Korea.

Harga menu berkisar Rp15.000–Rp35.000, dan restoran berlokasi di Jalan Perumnas No. 93, Sleman, Yogyakarta, buka setiap hari pukul 13.00–21.00.