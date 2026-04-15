14 Ramen Paling Autentik di Jogja, Surga Kuliner Jepang dengan Rasa Bak Negeri Sakura

JawaPos.com – Jogja ternyata menyimpan banyak pilihan kuliner ramen yang lezat dengan cita rasa autentik Jepang yang menggugah selera.

Dari kedai sederhana di gang kecil hingga restoran ramen kekinian, kuliner ramen di Jogja hadir dengan harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan.

Bagi kamu yang sedang berburu ramen enak ala Jepang di Jogja, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Rabu (15/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner ramen enak ala Jepang di Jogja.

1. Ramen N Katsu

Kedai ini berlokasi di Jalan Menteri Supeno, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan menawarkan berbagai pilihan menu ramen yang sangat menggugah selera.

Pilihan ramen yang tersedia antara lain Ramen Katsu, Ramen Beef, Chicken Ramen, dan Tempura Ramen dengan harga yang terjangkau dan pelayanan yang sangat ramah.

Tempat yang bersih dan nyaman menjadikan pengunjung betah untuk menikmati berbagai hidangan di kedai ramen yang satu ini.

2. Nikkou Ramen