12 Spot Kuliner Seafood Terbaik di Jogja dengan Harga Murah tapi Rasa Istimewa dan Menggoda Selera

JawaPos.com – Seafood adalah salah satu kuliner paling digemari di Jogja, hadir dalam berbagai olahan dari kepiting, cumi, udang, hingga lobster dengan berbagai pilihan bumbu yang menggugah selera.

Dari warung lesehan sederhana dengan harga terjangkau hingga restoran modern berkonsep seafood market, pilihan seafood di kota ini sangat beragam untuk semua kalangan.

Setiap restoran punya keistimewaan tersendiri, mulai dari kesegaran bahan, variasi bumbu, konsep tempat, hingga harga yang membedakannya dari restoran seafood lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Nagan Tour pada Rabu (15/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner seafood enak di Jogja.

1. Seafood Pak Purwanto

Restoran yang berlokasi di Jl. Kaliurang KM 4, Kabupaten Sleman ini menawarkan berbagai olahan seafood segar mulai dari cumi, udang, kepiting, dan kerang dengan pilihan bumbu asam manis, mentega, saus padang, dan lada hitam.

Menu kerang saus padang pedas manis tersedia mulai Rp28.000 dan cumi XO dengan bumbu Chinese khas dibanderol Rp45.000, dengan konsep lesehan santai yang nyaman.

Buka setiap Rabu hingga Senin dari pukul 17.00 hingga 23.30, dan tersedia pula layanan pesan antar daring untuk kemudahan pelanggan.

2. Crab 1818