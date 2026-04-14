20 Rekomendasi Cafe di Ponorogo: Sajian Kuliner Unik dari Kopi Lokal sampai Makanan Sedap Maksimal

JawaPos.com – Cafe di Ponorogo terus berkembang dengan konsep yang semakin beragam, dari yang bernuansa kontainer unik hingga bertema alam persawahan yang menyegarkan mata.

Setiap cafe di kota ini punya keistimewaan tersendiri, mulai dari desain interior yang estetik, menu kuliner yang beragam, hingga suasana yang nyaman untuk berbagai kegiatan.

Dari yang buka pagi hingga yang beroperasi hingga larut malam, pilihan cafe di Ponorogo sangat fleksibel untuk semua kebutuhan nongkrong dan bersantai.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Selasa (14/4), berikut 20 rekomendasi tempat kuliner cafe enak di Ponorogo.

1. Origin Coffee Lab

Cafe yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 42, Krajan ini buka setiap hari dari pukul 06.30 hingga 23.45 dan mengusung konsep industrial modern dengan dua lantai.

Tersedia pilihan tempat duduk di area indoor maupun semi outdoor dengan berbagai sudut estetik yang instagramable, cocok untuk nongkrong maupun menyelesaikan pekerjaan.

Menu yang ditawarkan beragam mulai dari minuman kopi dan non-kopi, snack, hingga makanan berat dengan harga yang sangat terjangkau.

2. UENO Coffee