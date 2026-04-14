20 Rekomendasi Cafe di Bromo: Surga Kuliner Hangat dan View Cakep di Tengah Kabut Pegunungan

JawaPos.com – Kawasan Bromo bukan hanya menawarkan keindahan alam yang luar biasa, tapi juga deretan cafe kuliner yang sayang untuk dilewatkan.

Dari ketinggian pegunungan hingga tepi hutan pinus, cafe di sekitar Bromo hadir dengan konsep unik dan pemandangan yang memanjakan mata.

Bagi kamu yang sedang merencanakan wisata kuliner sambil menikmati suasana Bromo, daftar cafe berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan rumah123 pada Selasa (14/4), berikut 20 rekomendasi tempat kuliner cafe enak di Bromo.

1. Cafe Bromo Hillside

Cafe ini berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dan buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 17.00, dengan tiket masuk kawasan Rp 35.000–Rp 50.000.

Dikenal sebagai cafe tertinggi di Jawa Timur, tempat ini menawarkan pemandangan 360 derajat mencakup Gunung Batok, Gunung Semeru, dan Gunung Argopuro tanpa halangan.

Daya tarik utamanya adalah sky bridge di atap yang menjadi spot foto ikonik, dengan menu Hot Chocolate dan berbagai makanan berat seperti sop buntut, steak, dan nasi goreng.

2. Shelter Kopi Bromo