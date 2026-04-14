7 Spot Surga Gelato dan Es Krim The Best di Jogja yang Wajib Masuk Wishlist Kuliner Kamu

JawaPos.com – Gelato dan es krim adalah salah satu kuliner manis paling dicari di Jogja, hadir dalam berbagai varian rasa dari yang klasik hingga kreasi unik yang menggugah selera.

Dari kedai yang sudah berdiri sejak 1936 hingga tempat dengan konsep instagramable modern, es krim dan gelato Jogja selalu punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun warga lokal.

Setiap kedai punya keistimewaan tersendiri, mulai dari bahan baku premium, varian rasa yang beragam, hingga suasana unik yang membedakannya dari kedai lain.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Selasa (14/4), berikut 17 rekomendasi tempat kuliner es krim dan gelato enak di Jogja.

1. Artemy Italian Gelato / Milk by Artemy

Kedai pelopor Italian Gelato ini hadir di dua lokasi, yaitu di Jl. Perwakilan No. 5, Suryatmajan dan di Jl. Kranggan No. 58 dengan nama Milk by Artemy.

Tersedia 24 varian rasa gelato dengan tekstur lembut dan cita rasa khas, termasuk favorit seperti salted caramel dan tiramisu yang selalu menjadi pilihan utama pelanggan.

Tempat ini menawarkan suasana nyaman dan instagramable dengan harga yang terjangkau, cocok untuk bersantai bersama teman atau keluarga.

2. Tempo Gelato Prawirotaman