Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
14 April 2026, 04.40 WIB

Resep Nasi Siram Seafood Hangat, Comfort Food Favorit di Musim Hujan

Potret nasi siram seafood hangat yang gurih dan praktis. (Sumber: instagram.com/@chyntiadiyanto)

 


JawaPos.com - Kalau cuaca dingin dan hujan turun, hidangan hangat selalu jadi pilihan terbaik untuk menghangatkan tubuh. Salah satu menu yang cocok dinikmati adalah nasi siram seafood dengan kuah kental gurih yang menggoda.
 
Perpaduan nasi putih hangat dengan topping seafood dan sayuran menciptakan cita rasa yang sederhana namun memuaskan.

Dilansir dari @cynthiadiyanto, nasi siram seafood ini sering menjadi menu spesial yang dimasak di rumah, terutama saat ingin menikmati makanan hangat yang praktis. Dengan bahan yang mudah didapat dan proses memasak yang cepat, hidangan ini cocok untuk menu sehari-hari.

Bahan-bahan:
250-300 gram nasi putih
1/2 butir telur, dikocok dengan kecap asin

Bumbu:
1 sendok makan saus tiram
2 sendok makan kecap asin
1 sendok teh kecap hitam
1 sendok teh kecap ikan
Garam secukupnya
Gula secukupnya
Merica secukupnya

Bahan pelengkap:
Jamur shiitake secukupnya
Udang secukupnya
Bakso ikan secukupnya
Bawang putih secukupnya, cincang
Sawi hijau secukupnya
400 ml air
Larutan maizena secukupnya (untuk pengental)
Telur tambahan (opsional)

Cara Membuat:
1. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum.
2. Masukkan jamur shiitake, udang, dan bakso ikan. Tumis hingga setengah matang.
3. Tuangkan semua bumbu seperti saus tiram, kecap asin, kecap hitam, dan kecap ikan. Aduk rata.
4. Tambahkan air sebanyak 400 ml, lalu masak hingga mendidih.
5. Masukkan sawi hijau dan masak hingga layu.
6. Tuangkan telur (opsional) sambil diaduk perlahan agar membentuk serat.
7. Tambahkan larutan maizena sedikit demi sedikit hingga kuah mengental sesuai selera.
8. Koreksi rasa dengan garam, gula, dan merica.
9. Siramkan kuah seafood di atas nasi putih hangat.

Tips Agar Lebih Nikmat:
- Gunakan api sedang agar semua bahan matang merata dan tidak overcooked.
- Jangan terlalu banyak menambahkan maizena agar kuah tidak terlalu kental.
- Bisa ditambahkan cabai atau saus pedas jika ingin rasa lebih menggigit.

Nasi siram seafood ini menjadi pilihan tepat untuk menu hangat yang sederhana namun kaya rasa. Tekstur kuah yang kental dengan isian seafood yang gurih membuatnya cocok dinikmati bersama keluarga, terutama saat cuaca dingin.

Dikutip dari @cynthiadiyanto, hidangan ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga menghadirkan kehangatan dan kenyamanan dalam setiap suapan. Yuk, coba buat sendiri di rumah dan rasakan sensasi comfort food yang bikin nagih!

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore