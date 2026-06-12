Resep Misoa Kuah Salted Egg, Comfort Food Hangat yang Gurih dan Creamy

JawaPos.com - Saat cuaca dingin atau tubuh sedang membutuhkan makanan hangat yang menenangkan, semangkuk Misoa Kuah Salted Egg bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan kuah telur asin yang gurih, misoa yang lembut, tahu sutera yang silky, serta potongan ayam yang empuk menciptakan hidangan sederhana dengan rasa yang istimewa.

Resep yang dibagikan oleh @hello.itsmillie ini menawarkan cara praktis membuat sajian ala restoran di rumah. Kuah salted egg yang creamy memberikan rasa gurih yang khas tanpa perlu menggunakan banyak bahan rumit. Ditambah pakcoy segar dan misoa yang ringan, hidangan ini cocok dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca sedang dingin atau ketika ingin makan sesuatu yang menghangatkan badan.

Telur asin dikenal memiliki cita rasa gurih yang kuat dan tekstur creamy ketika dimasak menjadi saus atau kuah. Saat dipadukan dengan kaldu ayam, tahu sutera, dan misoa, rasa gurihnya menjadi lebih seimbang dan tidak berlebihan.

Selain itu, hidangan ini juga tergolong lengkap karena mengandung protein dari ayam dan telur asin, karbohidrat dari misoa, serta serat dari pakcoy. Dalam satu mangkuk, kebutuhan nutrisi dasar sudah terpenuhi dengan baik.

Bahan-Bahan

5 siung bawang putih, cincang halus

3 butir telur asin

1-2 batang daun bawang, iris

300 gram tahu sutera

1 buah pakcoy

150 gram daging ayam

1 sdm butter

2 keping misoa

Air secukupnya

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Lada secukupnya

Cara Membuat Misoa Kuah Salted Egg

1. Membuat Kuah Salted Egg

Panaskan sedikit minyak atau gunakan butter dalam wajan. Tumis bawang putih hingga harum dan berwarna sedikit keemasan.

Masukkan telur asin yang telah dihancurkan, lalu tambahkan butter. Aduk hingga telur asin larut dan tercampur rata dengan bawang putih.

2. Membuat Kuah

Tuangkan air secukupnya ke dalam tumisan telur asin.

Masak hingga mendidih sambil terus diaduk agar telur asin menyatu dengan kuah.

Masukkan potongan daging ayam dan tahu sutera.

Tambahkan garam, gula, lada, dan kaldu ayam bubuk sesuai selera.

Masak hingga ayam matang sempurna dan kuah terasa gurih seimbang.

3. Merebus Misoa dan Pakcoy

Dalam panci terpisah, rebus misoa hingga lunak. Jangan terlalu lama agar teksturnya tidak terlalu lembek.

Rebus pakcoy sebentar hingga layu namun tetap segar dan berwarna hijau cerah.

Tiriskan keduanya.

4. Penyajian

Masukkan misoa ke dalam mangkuk saji.

Siram dengan kuah salted egg beserta ayam dan tahu sutera.

Tambahkan pakcoy rebus di atasnya.

Taburi daun bawang sebagai pelengkap sebelum disajikan.

Gunakan telur asin matang berkualitas baik agar rasa gurihnya lebih kuat. Jika menginginkan kuah yang lebih creamy, Anda bisa menambahkan sedikit susu evaporasi atau susu cair tanpa gula.

Tahu sutera sebaiknya dimasukkan saat kuah sudah mendidih dan diaduk perlahan agar tidak hancur. Sementara itu, misoa sebaiknya direbus terpisah agar kuah tidak menjadi terlalu kental atau keruh.

Misoa kuah salted egg memiliki karakter rasa yang hangat, gurih, dan menenangkan. Hidangan ini sangat cocok disantap saat: