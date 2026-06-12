Resep Cheesy Caramel Toast Sticks, Roti Keju Karamel yang Renyah di Luar dan Lumer di Dalam

JawaPos.com - Jika sedang mencari camilan manis yang mudah dibuat dari roti tawar, Cheesy Caramel Toast Sticks bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Kreasi dari @ichomecafe ini memadukan roti tawar, keju mozzarella, mentega, dan gula menjadi camilan sederhana dengan rasa yang luar biasa.

Tekstur luarnya renyah berlapis karamel yang manis, sementara bagian dalamnya berisi keju mozzarella yang lumer saat digigit. Bentuknya yang menyerupai stik juga membuat camilan ini praktis dinikmati sebagai teman minum kopi, teh, atau cokelat hangat.

Menariknya, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana yang biasanya sudah tersedia di dapur. Proses pembuatannya pun tidak memerlukan oven karena cukup menggunakan teflon atau wajan anti lengket.

Perpaduan gula dan mentega yang dipanaskan perlahan menghasilkan lapisan karamel tipis pada permukaan roti. Saat dipadukan dengan keju mozzarella yang meleleh, tercipta kombinasi rasa manis, gurih, dan creamy yang sangat memanjakan lidah.

Karena menggunakan api kecil, gula akan meleleh secara perlahan tanpa mudah gosong. Inilah yang membuat hasil akhirnya memiliki warna keemasan cantik dan rasa karamel yang pas.

Selain cocok untuk camilan sore, menu ini juga bisa dijadikan ide sarapan praktis atau hidangan penutup sederhana.

Bahan Cheesy Caramel Toast Sticks

40 gram mentega atau margarin

30 gram gula pasir

4-6 lembar roti tawar tanpa kulit

Keju mozzarella secukupnya

Cara Membuat Cheesy Caramel Toast Sticks

Menyiapkan Roti

1. Potong setiap lembar roti tawar menjadi tiga bagian memanjang sehingga berbentuk stik.

2. Letakkan keju mozzarella secukupnya di tengah roti.

3. Lipat atau rapatkan roti agar keju berada di dalam.

Membuat Olesan Karamel

1. Campurkan mentega dan gula pasir dalam satu wadah.

2. Aduk hingga tercampur rata.