Resep Beef Bayam Rice Bowl, Menu Meal Prep Praktis yang Lengkap Karbo, Protein, dan Serat

Potret beef bayam rice bowl untuk meal prep dengan isian lengkap (Instagram @luvitaho)
JawaPos.com - Bagi yang sering menyiapkan makanan untuk beberapa hari sekaligus, memilih menu yang praktis namun tetap bergizi tentu menjadi prioritas. Salah satu inspirasi yang bisa dicoba adalah Beef Bayam Rice Bowl ala Instagram @luvitaho. Dalam satu mangkuk, hidangan ini sudah mencakup karbohidrat, protein, dan serat sehingga cocok dijadikan menu meal prep harian.
Perpaduan beef slice yang gurih, tumisan bayam beraroma minyak wijen, nasi hangat, serta pelengkap seperti telur dadar, timun, dan danmuji menghasilkan hidangan yang sederhana tetapi memuaskan. Selain mudah dibuat, menu ini juga mudah disimpan dan dipanaskan kembali saat akan disantap.
Tak heran jika rice bowl seperti ini menjadi favorit banyak orang yang memiliki aktivitas padat namun tetap ingin menjaga pola makan seimbang.
Salah satu keunggulan rice bowl adalah kemampuannya menggabungkan berbagai kelompok makanan dalam satu wadah. Pada resep ini, nasi berfungsi sebagai sumber energi, daging sapi sebagai sumber protein, sedangkan bayam memberikan tambahan serat, vitamin, dan mineral.
Rasa gurih dari beef yang dimasak dengan bawang putih, kecap asin, dan minyak wijen membuat hidangan terasa lebih kaya. Sementara bayam yang ditumis sederhana membantu menyeimbangkan rasa sehingga tidak terlalu berat.
Tambahan telur dadar juga membuat kandungan proteinnya semakin tinggi dan cocok untuk menu makan siang maupun makan malam.
Bahan Beef
250 gram beef slice
2 siung bawang putih, parut
2 sdt kecap asin
1½ sdt gula
2 sdt minyak wijen
1 buah wortel, iris tipis
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Sedikit air
Bahan Tumis Bayam
2 ikat bayam
2 siung bawang putih, cincang
1/2 sdt garam
1-2 sdt minyak wijen
Bahan Nasi
2 mangkuk nasi hangat
1 sdt minyak wijen
Garam secukupnya
Pelengkap
Timun iris
Danmuji (acar lobak kuning Korea)
Telur dadar
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