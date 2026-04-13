13 Rekomendasi Kuliner Bakso Terenak di Kota Batu, Cocok Buat Hangatkan Badan di Udara Dingin

JawaPos.com – Kota Batu ternyata menyimpan banyak pilihan kuliner bakso yang lezat dan wajib dicoba oleh para wisatawan.

Dari bakso giling manual hingga bakso prasmanan, kuliner bakso di Batu hadir dengan keunikan dan cita rasa yang berbeda-beda.

Bagi kamu yang sedang berwisata dan mencari bakso enak di Batu, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Senin (13/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner Bakso enak di Batu.

1. Bakso Arief

Warung bakso ini berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 222, Sisir, Kecamatan Batu, dan buka setiap hari mulai pukul 09.30 hingga 22.00 malam.

Menu yang tersedia sangat beragam, mulai dari bakso kecil, besar, iga, pedas, empal, mercon, hingga pilihan tetelan dan lemak bagi pecinta menu tersebut.

Ukuran bakso di sini dikenal jumbo dengan harga mulai dari Rp 18.000 per porsi, dan tempat ini selalu ramai hingga sering membuat antrean panjang.

2. Bakso De Stadion