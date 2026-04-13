15 Kuliner Malam Andalan di Malang yang Bikin Lidah Tak Mau Pulang Karena Rasa Khas yang Susah Dilupakan

Rekomendasi tempat kuliner malam enak di Malang / Freepik
JawaPos.com – Malang adalah surga kuliner yang tidak pernah tidur, hadir dengan berbagai pilihan makanan malam dari yang hangat mengenyangkan hingga yang pedas membakar selera.
Dari wedang legendaris yang sudah berdiri sejak 1948 hingga warung nasi goreng jumbo yang buka hingga malam, kuliner malam Malang selalu punya daya tarik tersendiri bagi siapa saja.
Setiap tempat punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan, suasana unik, hingga harga yang sangat terjangkau yang menjadikannya wajib dikunjungi.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Nahwa Travel pada Senin (13/4), berikut 15 rekomendasi tempat kuliner malam enak di Malang.
1. Angsle dan ronde Titoni
Warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1948 ini berlokasi di Jl. Zainul Arifin No. 18, Sukoharjo, Klojen dan buka setiap hari mulai pukul 17.00 hingga 23.30.
Tersedia dua pilihan minuman khas yaitu angsle yang berisi roti tawar, kacang hijau rebus, kembang mayang, dan kacang tanah sangrai dalam kuah santan, serta ronde yang berisi jenang mutiara, kelapa muda, moci isi kacang, dan disiram air jahe panas tanpa santan.
Pilihan lain yang tersedia termasuk ronde kering, kacang basah, cakwe, dan roti bantal dengan harga sangat murah mulai dari Rp4.000 hingga Rp15.000 per porsi.
2. Pos ketan legenda
Warung yang sudah beroperasi sejak 1967 ini berlokasi di Jl. Kartini No. 6, Ngaglik, Sisir, Batu dan buka dua sesi setiap harinya, yaitu pukul 08.00–15.00 dan dilanjutkan pukul 16.30 hingga 00.00.
