Dhiaz Asihing Pamartany
13 April 2026, 15.05 WIB

6 Kuliner Lontong Balap Legendaris di Surabaya, Rasanya Autentik Sudah Ada Sejak 1958

Ilustrasi lontong balap legendaris di Surabaya. (Doc: Lontong Balap Asli Pak Gendut) - Image

Ilustrasi lontong balap legendaris di Surabaya. (Doc: Lontong Balap Asli Pak Gendut)

Dari yang sederhana di pinggir jalan hingga yang sudah terkenal luas, berikut 6 rekomendasi lontong balap legendaris di Surabaya yang dilansir dari lapis pahlawan dan @diluarnuruul__.

1. Lontong Balap Rajawali

Terletak di kawasan dekat Jembatan Merah, tempat ini dikenal dengan porsi besar dan harga terjangkau. Isian lengkap seperti tauge segar, tahu goreng, lentho, dan bawang goreng disiram kuah gurih yang segar. Tambahan sambal petis dan kecap pedas-manis membuat rasanya semakin menggugah selera.

Lokasi: Jl. Krembangan Timur No.32D, Surabaya

2. Lontong Balap Pak Gendut

Sudah ada sejak 1958, tempat ini menjadi ikon kuliner Surabaya. Berawal dari berjualan keliling, kini memiliki beberapa cabang yang selalu ramai. Kuah gurihnya berpadu sempurna dengan lontong, tauge, tahu, dan lentho, serta makin lezat dengan tambahan sate kerang.

Lokasi: Jl. Kranggan & Jl. Embong Malang, Surabaya

3. Lontong Balap & Lontong Kupang Pak H. Woko

Berlokasi di Sentra Kuliner Kalasan, tempat ini menawarkan dua menu sekaligus: lontong balap dan lontong kupang. Lontong balapnya gurih dan ringan, sementara lontong kupangnya punya cita rasa pedas khas dari bumbu petis yang kuat.

Lokasi: Jl. Kalasan No.30, Surabaya

4. Lontong Balap Cak No

Telah berjualan lebih dari 20 tahun, tempat ini terkenal dengan harga ramah di kantong namun rasa tetap juara. Kuah kaldu udangnya memberikan cita rasa gurih khas yang berbeda dari lainnya, dengan isian lengkap yang memuaskan.

Lokasi: Jl. Bromo No.7, Surabaya

5. Lontong Balap Mbah Ato

Cocok untuk sarapan hingga makan siang, lontong balap di sini memiliki porsi besar dengan kuah gurih yang pas. Tambahan sate kerang berbumbu petis dan kerupuk renyah semakin menyempurnakan hidangan.

Lokasi: Jl. Argopuro, Surabaya

6. Lontong Balap Bu Djupri

Tak kalah legendaris, Lontong Balap Bu Djupri juga menjadi favorit pecinta kuliner tradisional di Surabaya.

Ciri khasnya terletak pada kuah yang lebih ringan namun tetap gurih, serta sambal petis yang terasa kuat dan autentik. Isian lontong, tauge, tahu, dan lentho disajikan dengan porsi pas, cocok untuk Anda yang ingin menikmati cita rasa klasik tanpa berlebihan.

Lokasi: Jl. Kranggan, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Surabaya

