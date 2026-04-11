12 Tempat Penyetan Paling Nampol di Surabaya, Kuliner Sambal Ulek Khas Jawa Timuran yang

JawaPos.com – Kota Surabaya dikenal memiliki ragam kuliner penyetan yang kaya cita rasa dan sulit untuk ditolak.

Menu penyetan khas Surabaya hadir dengan sambal pedas yang menggugah selera dan pilihan lauk yang sangat beragam.

Dari warung sederhana pinggir jalan hingga kedai nyaman ber-AC, kuliner penyetan di Surabaya terus berkembang dan semakin diminati.

Dilansir dari laman Go Travelly dan ACI pada Sabtu (11/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner penyetan di Surabaya.

1. Penyetan Bang Ali

Warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 2000 ini sudah sangat dikenal luas oleh warga kota ini.

Tersedia beberapa cabang, di antaranya di Jalan Raya Kupang Indah, Perumahan Gunungsari Indah, dan Jalan Simpang Darmo Permai Utara yang buka 24 jam.

Menu yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari ayam, lele, tahu, tempe, terong, hingga telur dengan sambal pedas yang khas.