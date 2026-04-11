Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
None
11 April 2026, 14.49 WIB

Soal Rasa Gak Perlu Diragukan, Ini 3 Tempat Makan Khas Sunda yang Ada di Tasikmalaya

Ilustrasi wisata kuliner legendaris yang wajib dicoba pecinta makanan khas sunda (Freepik)

JawaPos.com – Tasikmalaya tak hanya terkenal dengan pesona alam dan budayanya, tetapi juga kaya akan kuliner khas Sunda yang lezat.

Beragam tempat makan di kota ini menawarkan hidangan bercita rasa gurih dan kaya rempah yang memanjakan lidah.

Berikut tiga rekomendasi tempat makan khas Sunda di Tasikmalaya yang layak dikunjungi bersama keluarga atau teman.

1.       Kampung Kecil

Kampung Kecil merupakan salah satu tempat makan yang menawarkan aneka macam makanan hidangan khas Sunda dengan konsep saung tradisional yang nyaman dan asri.

Tempat makan di Kampung Kecil ini terkenal dengan suasana sejuk yang lengkap dengan nuansa pedesaan yang menenangkan, sehingga membuat pengunjung berasa di kampung halaman sendiri.

Dilansir dari akun Instagram @kampungkecil_official, tempat makan ini memiliki banyak menu makanan, seperti ikan kakap saos asam manis, gurame cobek mertua, patin cabe ijo, empal cabe ijo, tauge jambal mercon, tumis genjer, teri pete balado, kangkung ongseng, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Kampung Kecil, seperti es cendol, es soda susu, es lemon tea, es teh tarik, jus alpukat, kopi susu, kopi hitam, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga, makanan dan minuman di Kampung Kecil dikenakan harga mulai dari Rp 18 ribu dan tempat makan ini berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda, Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

2.       RM. Saung Cilamajang

Berlokasi di Jl. Raya Cibeuti, Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. RM. Saung Cilamajang merupakan rumah makan khas Sunda yang autentik dan suasana yang sangat nyaman. Sehingga cocok untuk berkumpul bersama dengan keluarga atau teman.

Dilansir dari akun Instagram @saungcilamajang, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti nasi liwet, ikan bakar, sate maranggi campur, pencak kacang, sop ikan nila jaer, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di RM. Saung Cilamajang, seperti es jeruk, kopi susu atau kopi hitam, lemon tea, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga, para pengunjung yang mencicipi makanan dan minuman di RM. Saung Cilamajang dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore