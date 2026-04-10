12 Tempat Kuliner Soto Terfavorit di Malang dengan Rasa Gurih, Bikin Ketagihan dan Beragam Pilihan

JawaPos.com – Soto adalah salah satu kuliner paling ikonik di Malang, hadir dalam berbagai varian dari soto ayam bening hingga soto daging berkuah kental yang menggugah selera.

Dari warung legendaris yang berdiri sejak awal abad 20 hingga kedai modern yang tetap mempertahankan resep tradisional, soto Malang selalu punya daya tarik tersendiri sebagai kuliner terfavorit warga lokal maupun wisatawan.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis kuah, pilihan lauk, hingga koya khas yang menjadi pembeda utama dari warung soto lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Singosari Bolu Malang pada Jumat (10/4), berikut 12 rekomendasi kuliner soto terenak di Malang.

1. Soto Ayam Lombok

Warung yang sudah berdiri sejak 1955 ini berlokasi di Jl. Lombok No. 1, Kasin, Klojen dan menjadi salah satu ikon soto paling legendaris di kota ini.

Kuahnya berwarna kuning gurih dengan aroma rempah yang harum, disajikan dengan suwiran ayam, tauge, kubis, seledri, dan taburan koya kelapa yang menjadi ciri khasnya.

Harga per porsi mulai dari Rp30.000 dan buka setiap hari dari pukul 07.00 hingga 22.00, cocok untuk sarapan maupun makan malam.

2. Soto Daging Rahayu